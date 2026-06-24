В России разработали ПО для анализа пробок на дороге в реальном времени

В отличие от простых систем детекции, которые лишь выводят названия объектов, новый алгоритм формирует именно связное текстовое описание всей сцены с итоговой оценкой дорожной ситуации. Технически работа строится в несколько этапов: сначала нейросеть выделяет объекты на каждом кадре, затем программа отслеживает их динамику и плотность потока, после чего с помощью языковых моделей преобразует данные в читаемый текст, завершающийся выводом о загруженности трафика. Инструмент может быть полезен для дорожных служб, аналитических центров, страховых компаний. В перспективе систему можно адаптировать для мониторинга загруженности дорог в реальном времени и интеграции с существующими системами видеонаблюдения.