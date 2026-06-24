Нижегородские власти помогут пострадавшим и семьям погибших при атаке БПЛА

Нижегородские власти обещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке беспилотников 24 июня. Об этом губернатор Глеб Никитин и мэр Юрий Шалабаев написали в социальных сетях.
Напомним, ночью и утром 24 июня в Нижегородской области произошла массированная атака беспилотников. Средства ПВО сбили 23 БПЛА. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли два человека. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.
Глеб Никитин принес соболезнования родным и близким погибших. Глава региона отметил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
«Распорядился помочь пострадавшим и семье погибших. Для нас сейчас это приоритет», — написал мэр Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов напугали жителей Кстовского района утром 24 июня.