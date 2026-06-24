Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для военных с инвалидностью

Согласно принятому закону, сократится продолжительность рабочего времени до 35 часов в неделю для военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также для сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, имеющих спецзвания полиции, являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.