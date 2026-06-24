Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для военных с инвалидностью

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о сокращенной продолжительности рабочего времени в неделю для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с инвалидностью — до 35 часов.
Согласно принятому закону, сократится продолжительность рабочего времени до 35 часов в неделю для военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также для сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, имеющих спецзвания полиции, являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.
Аналогичное право на сокращенное рабочее время до 35 часов будет предоставляться сотрудникам УИС и ФССП, также являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие травмы при исполнении.