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Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для военных с инвалидностью

ГД поддержала сокращение рабочего дня для военных и силовиков с инвалидностью.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о сокращенной продолжительности рабочего времени в неделю для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с инвалидностью — до 35 часов.

Согласно принятому закону, сократится продолжительность рабочего времени до 35 часов в неделю для военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также для сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, имеющих спецзвания полиции, являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Аналогичное право на сокращенное рабочее время до 35 часов будет предоставляться сотрудникам УИС и ФССП, также являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие травмы при исполнении.