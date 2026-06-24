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Концерты, фестивали и пешеходные экскурсии: какие мероприятия пройдут в Тольятти в июле

В Тольятти представили афишу культурных мероприятий на июль.

Источник: Комсомольская правда

Этим летом жителей и гостей Тольятти ждет насыщенная культурная программа: спектакли, концерты, выставки и фестивали. Дайджест событий на июль 2026 года представил ТИЦ Тольятти.

Так, Тольяттинский театр кукол (пл. Свободы, 2) ждет зрителей на три спектакля: 3 июля «Муха-Цокотуха» (11:00 и 18:00), 4 июля «Федорино поле» (10:00, 12:00, 14:00) и 5 июля «Кот наоборот» (10:00, 12:00).

Также в афише мероприятий на второй месяц лета три концерта: 3 июля «Джаз. Хиты Фрэнка Синатры», 4 июля «История Танго» и 5 июля «Опера. Чувства. Природа». Время начала каждого — в 20:00. Концерты пройдут в ресторанном комплексе «Амбар» на Комсомольском шоссе.

Жители и гости Тольятти также смогут посетить этим летом несколько интересных выставок. В Краеведческом музее до 12 июля будет работать экспозиция «Ветеран. Патриот. Коллекционер», весь июль — «Символы Тольятти: наследие А. М. Коржа»; в КЦ «Автоград» весь июль — выставка интуитивной живописи Анны Буркиной; а на АВТОВАЗе 18 июля состоится день открытых дверей.

Июль будет богат и на фестивали. В программе: 3—5 июля фестиваль музыки и искусств «Тремоло» («Амбар»), 18 июля ретрофестиваль «Жигули» и 20 июля фестиваль истории «Россия. ХХ век» (парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова).

Среди познавательных мероприятий: 7 июля экскурсия из цикла «Тольятти — это мы!» — «Сталинский ампир Шлюзового» (место сбора — площадь Никонова, 18:30), 19 июля пешеходная экскурсия «Сердце города» (Тольяттинский краеведческий музей, 18:00) и 29 июля пешеходная экскурсия «Город водной стихии» (Тольяттинский краеведческий музей, 19:00).