Концерты, фестивали и пешеходные экскурсии: какие мероприятия пройдут в Тольятти в июле

Жители и гости Тольятти также смогут посетить этим летом несколько интересных выставок. В Краеведческом музее до 12 июля будет работать экспозиция «Ветеран. Патриот. Коллекционер», весь июль — «Символы Тольятти: наследие А. М. Коржа»; в КЦ «Автоград» весь июль — выставка интуитивной живописи Анны Буркиной; а на АВТОВАЗе 18 июля состоится день открытых дверей.