Нелегальный никотин на 100 млн рублей изъяли в Красноярском крае

В Красноярском крае полицейские перехватили крупную партию контрафактных никотинсодержащих товаров — более 200 тысяч единиц продукции без маркировки. Оценочная стоимость изъятого превышает 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, с 2025 года подозреваемые закупали через интернет жидкости для вейпов, снюсы, никотиновые пластинки и другие изделия, после чего отправляли их в Норильск, Дудинку, Евпаторию и Москву. Оттуда товар распределялся по розничным сетям.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (оборот немаркированной продукции в особо крупном размере). Двое фигурантов помещены под домашний арест. Правоохранители выясняют, откуда злоумышленники брали товар.
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