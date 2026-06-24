Нелегальный никотин на 100 млн рублей изъяли в Красноярском крае

По версии следствия, с 2025 года подозреваемые закупали через интернет жидкости для вейпов, снюсы, никотиновые пластинки и другие изделия, после чего отправляли их в Норильск, Дудинку, Евпаторию и Москву. Оттуда товар распределялся по розничным сетям.