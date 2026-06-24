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Иностранца, который материл стюардесс, сняли с борта Калининград — Москва

46-летний нарушитель порядка задержан полицией.

В аэропорту Калининграда сняли с рейса и задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался 46-летний житель одного из европейских государств, сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Известно, что на борту самолета, который должен был вылететь в Москву, мужчина вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам, матерился. Полицию вызвали прямо на стоянку воздушных судов.

Дебошира доставили в отделение, где был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

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