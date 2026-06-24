Трёхлетний ребёнок утонул в бассейне аквапарка

«Я на воде уже пятнадцатый сезон. Скажу вам честно: самое страшное, что тонущий ребёнок почти никогда не кричит. Это не как в кино, где размахивают руками и зовут на помощь: вода уже рот закрывает тонущему, он борется за каждый вдох молча. Поэтому первое правило: если видите, что ребёнок в воде вдруг затих, ушёл под воду и не всплывает, или стоит вертикально, словно “ныряет” на месте, — это уже беда, бегите спасать, не раздеваясь, секунды решают», — рассказывает rostov.aif.ru спасатель Геннадий М.