Надземный скоростной общественный транспорт появится в Алматы — утверждены маршруты

2 июня 2026 на совещании по развитию города Алатау президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежедневно в Алматы, население которого составляет 2,36 млн человек, из Алматинской области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Он поручил активно развивать скоростной общественный транспорт и до 1 августа текущего года проработать все аспекты реализации проекта по строительству Skytrain от границ Алматы в восточном и западном направлениях.