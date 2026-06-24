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Пассажиры рейса Казань — Анталья уже сутки не могут вылететь в Турцию

Причиной задержки рейса авиаперевозчик называет технические неполадки.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры рейса Казань — Анталья застряли в аэропорту столицы Татарстана. Они должны были вылететь в Турцию 23 июня, однако рейс переносили несколько раз, и до сих пор время отправления на онлайн-табло отсутствует.

На видео, попавшем в сеть, запечатлены ожидающие туристы. По их словам, на ночь их размещали в отелях, но в 2:30 ночи всех вернули в терминал.

Причиной задержки рейса U6−1853 авиаперевозчик называет технические неполадки. В пресс-службе компании заявили, что пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: напитки, питание и размещение в гостинице. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.