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79 нарушений нашли в автобусах № 65 и № 87 в Нижнем Новгороде

Проверяющие ведомства зафиксировали в пассажирском транспорте разбитые стекла, порванные сиденья и отсутствие огнетушителей.

Специалисты Центра развития транспортных систем (ЦРТС) выявили 79 нарушений в ходе проверки работы нижегородских автобусных маршрутов № 65 и № 87. Контрольные мероприятия прошли 22 июня, в общей сложности инспекторы осмотрели 25 единиц подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС.

На маршруте № 65, который обслуживает ООО «АТП-1», зафиксировано отсутствие звукового информирования пассажиров и камер видеонаблюдения, а также грязь в салонах, порванная обивка сидений и нехватка аварийных молотков. Еще больше замечаний получил маршрут № 87 от ООО «Транс-НН». Здесь проверяющие обнаружили повреждение лобового стекла, отсутствие электронных указателей маршрута, засаленную рекламу и даже отсутствие огнетушителя. При этом все стационарные валидаторы в автобусах оказались исправны.

По итогам проверки нижегородским компаниям-перевозчикам будут направлены официальные предписания с требованием оперативно устранить все замечания, а также претензии для взыскания денежных штрафов за неисполнение условий госконтрактов.

Ранее сообщалось, что «Валдай» начал курсировать между Нижним Новгородом и Бором.