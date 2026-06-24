79 нарушений нашли в автобусах № 65 и № 87 в Нижнем Новгороде

На маршруте № 65, который обслуживает ООО «АТП-1», зафиксировано отсутствие звукового информирования пассажиров и камер видеонаблюдения, а также грязь в салонах, порванная обивка сидений и нехватка аварийных молотков. Еще больше замечаний получил маршрут № 87 от ООО «Транс-НН». Здесь проверяющие обнаружили повреждение лобового стекла, отсутствие электронных указателей маршрута, засаленную рекламу и даже отсутствие огнетушителя. При этом все стационарные валидаторы в автобусах оказались исправны.