Взрослые отвлеклись? Трёхлетний ребёнок утонул в бассейне аквапарка

Ужасная трагедия случилась в Батайске (11 км от Ростова-на-Дону), там в бассейне аквапарка утонул трёхлетний мальчик. По словам очевидцев, мать буквально на секунду отвлеклась на других детей, а любопытный ребёнок нырнул в воду, но выбраться самостоятельно не смог.
После этого в сети заговорили, что с безопасностью в этом аквапарке всё не очень хорошо. Якобы проверяющие и раньше находили там нарушения, но их не устраняли. Сейчас во всех обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Спасали целый час.
В СУ СК России по Ростовской области подтвердили трагедию в батайском аквапарке — там утонул трёхлетний малыш. По данным ведомства, ребёнка достали из открытого бассейна, но спасти его уже не вышло.
В соцсетях пишут, якобы мама буквально на минутку переключила внимание на двух других ребятишек, и в этот момент мальчик оказался в воде. До сих пор непонятно: он туда сам забрёл или просто оступился. В бассейне мальчик пробыл совсем недолго — его тут же вытащили. К приезду медиков его сердце ещё билось. Врачи боролись за жизнь почти час, но, увы, спасти кроху не удалось.
Сейчас во всех деталях случившегося разбираются следователи. По факту гибели возбудили уголовное дело по пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку обтоятельств гибели ребёнка. По её итогам примут меры реагирования.
В открытых источниках посетители оставляли отзывы о работе аквапарка. Теперь они, возможно, могут стать частью следственной картины.
«Бассейн грязный, всё шаткое, персонал спит на рабочем месте», — писала Светлана.
«Одни минусы, качество детских горок ужасное, занозу или царапину на раз можно получить, детская площадка в плохом состоянии, вода ледяная, что сводит ноги. Ребёнок залез и через 10 минут вышел, замёрз и сказал, что больше не будет купаться, в итоге мы ушли», — отмечала ппосетительница Виктория Конова.
Правда это или нет теперь выясняют компетентные органы. Какое же наказание предусмотрено для организации по статье 238?
«Ситуация крайне тяжёлая, и прежде всего хочу выразить соболезнования семье, потерять трёхлетнего ребёнка — это большое горе. Но с юридической точки зрения здесь есть несколько важных моментов, которые теперь будут тщательно разбираться», — говорит в разговоре с rostov.aif.ru юрист Юрий Брусов.
По его словам, следствие возбудило дело по статье, которая применяется ко всем, кто оказывает платные услуги населению, включая аквапарки и бассейны.
«Суть её в том, что организация, беря деньги с посетителей, обязана обеспечить безопасность. Если ребёнок утонул в открытом бассейне на территории аквапарка — значит, по предварительной версии следствия, эта безопасность не была обеспечена», — поясняет юрист.
Санкция по этой части статьи предусматривает принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.
«Это не самая тяжкая статья в Уголовном кодексе, но для сферы услуг — показательная», — добавил Юрий Брусов.
Как помочь тонущему.
«Я на воде уже пятнадцатый сезон. Скажу вам честно: самое страшное, что тонущий ребёнок почти никогда не кричит. Это не как в кино, где размахивают руками и зовут на помощь: вода уже рот закрывает тонущему, он борется за каждый вдох молча. Поэтому первое правило: если видите, что ребёнок в воде вдруг затих, ушёл под воду и не всплывает, или стоит вертикально, словно “ныряет” на месте, — это уже беда, бегите спасать, не раздеваясь, секунды решают», — рассказывает rostov.aif.ru спасатель Геннадий М.
По его словам, подплывать к тонущему нужно сзади, потому что ребёнок хватается за всё с силой утопающего и может утянуть под воду спасающего. Захватывать следует под мышки или за подбородок, чтобы лицо было над водой, и тащить на спине.
«Если умеете плавать неуверенно — бросайте ему что угодно: доску, мяч, ветку, одежду связанную, даже пустая пластиковая бутылка в руках у ребёнка — уже спасательный круг», — добавляет Геннадий М.
Когда ребёнка уже вытащили, многие совершают ошибку — начинают трясти вниз головой, «чтобы вода вылилась».
«Забудьте, в лёгких у тонущего воды немного, она не главное. Главное — спазм дыхательных путей и нехватка кислорода», — предупреждает Геннадий М.
Фельдшер Дмитрий Башмаков сообщил нашей редакции, что если ребёнка или взрослого вытащили из воды, и он не реагирует, вызов считается экстренным.
«Ближайшая бригада выезжает немедленно, по прибытии сразу оценивают дыхание. Если его нет, приступают к сердечно-лёгочной реанимации, при этом важно выяснить, сколько времени человек находился в воде, чтобы понимать прогноз. Но если речь о ребёнке, реанимационные мероприятия проводят не менее 30 минут», — поясняет фельдшер.
По его словам, действия бригады происходят практически одновременно: один медик начинает компрессию грудной клетки в ритме 30 нажатий на два искусственных вдоха, второй — обеспечивает проходимость дыхательных путей, применяя тройной приём Шафера и вводя надгортанный воздуховод, к которому подключают мешок Амбу и подачу кислорода, чтобы предотвратить гипоксию мозга.
«Параллельно подключают аппарат ЭКГ: если видна асистолия — прямая линия, или фибрилляция — хаотичные сокращения без выброса крови. В последнем случае применяют дефибриллятор, одновременно устанавливают венозный доступ и вводят адреналин, дозировку рассчитывают по возрасту и массе тела ребёнка, в течение 30 минут препарат вводят циклами каждые пять минут, всего до шести введений», — рассказывает наш собеседник.
Если появляется ритм и дыхание, адреналин прекращают вводить, подключают инфузию растворов для поддержания кровообращения и экстренно транспортируют пациента в отделение реанимации.
«Если же спустя 30 минут реанимации эффекта нет, констатируют биологическую смерть. В таком случае на место обязательно вызывают полицию, а затем следственный комитет для процессуальной проверки, после чего тело направляют на судебно-медицинское исследование», — добавляет фельдшер скорой помощи Дмитрий Башмаков.