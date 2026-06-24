ЦБ назвал типичные профили жертв кибермошенников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Чаще всего жертвами кибермошенников становятся деловые люди в спешке, «самоуверенная молодежь» или изолированный человек «серебряного возраста», сообщается в презентации директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.
«Если говорить о профилях пострадавших от мошенников, то их основные характеристики приведены на слайде. Топ-3 — это деловые люди, которые живут в спешке, самоуверенная молодежь и изолированные пожилые люди», — сказал Уваров в рамках ПМЮФ.
По его словам, деловые люди живут в режиме многозадачности и не успевают критически оценивать ситуацию, принимать правильные решения. «Самоуверенная молодежь» недооценивает цифровую безопасность и психологические манипуляции, не чувствует риски, поэтому попадает в тяжелые истории, пояснил он.
«Уязвимости изолированных пожилых людей — это низкая цифровая грамотность, ну и, соответственно, доверие к цифровым звонкам. То есть, когда людям поступают звонки, они как под копирку, по сценарию совершают те действия, которые им озвучивают в телефонную трубку», — продолжил Уваров.
Согласно презентации, одна из типовых жертв — это деловой человек в спешке, возраст которого 25−54 года с высоким доходом, количество таких жертв составляет 39% от всех пострадавших. Доля в 22% от всех пострадавших — у «самоуверенной молодежи», а 17% — это изолированные люди «серебряного возраста».
В презентации к типичным жертвам кибермошенников также отнесли человека, который находится в кредитной ловушке, любого возраста с нестабильным доходом, а также «неумышленную жертву» любого возраста. Способ хищения средств у «неумышленной жертвы» — заражение устройства вредоносной программой или взлом онлайн-банка, сообщается в презентации.
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