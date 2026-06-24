ЦБ назвал типичные профили жертв кибермошенников

Согласно презентации, одна из типовых жертв — это деловой человек в спешке, возраст которого 25−54 года с высоким доходом, количество таких жертв составляет 39% от всех пострадавших. Доля в 22% от всех пострадавших — у «самоуверенной молодежи», а 17% — это изолированные люди «серебряного возраста».