Жителям Алматы сообщили приятную новость перед новым учебным годом

«В рамках национального проекта “Школы будущего” за учебный год введены в эксплуатацию 13 новых школ. Это позволило значительно снизить дефицит ученических мест и улучшить условия для обучения детей. Завершено строительство еще 7 школ на 10 500 мест. В настоящее время они проходят процедуру передачи в систему образования. Также за счет местного бюджета построена школа на 550 мест в мкр. Зердели. Уже к 1 сентября планируется открытие 8 новых школ общей вместимостью более 11 тыс. ученических мест».