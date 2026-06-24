В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Бумага, ножницы, коллаж»

Масштабный фестиваль «Бумага, ножницы, коллаж» 18 и 19 июня объединил сразу несколько творческих площадок Санкт-Петербурга. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Семья», сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Для гостей фестиваля коллажного искусства подготовили мастер-классы, выставки, лекции и экскурсии. Посетить их можно было в открытых мастерских библиотеки «Лиговская», открытой гостиной Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, галерее «Лифт» (LIFT gallery), арт-центре «Пушкинская-10», центре молодежного творчества и семейного досуга Ф133, Музее Флорентийской мозаики в Санкт‑Петербурге. Главным заданием фестиваля стало создание авторского коллажа о городе под руководством мастеров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.