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Опасный коктейль с корвалолом: школьники нашли рискованную забаву

Врачи предупреждают об опасных последствиях.

В России зафиксировали случаи употребления школьниками опасного коктейля с корвалолом. Подростки смешивают успокоительное с соками, газированными напитками и энергетиками. Также в такие смеси добавляют препарат от укачивания и тошноты — драмину, — пишет «Лента.ru».

Подобные эксперименты несовершеннолетние проводят ради необычных ощущений. Отмечается, что в соцсетях подростки описывали тяжелые последствия после употребления таких коктейлей: многочасовую рвоту, сильное головокружение, учащенное сердцебиение, спутанность сознания и проблемы с дыханием.

Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко пояснил, что корвалол содержит фенобарбитал — вещество, угнетающее центральную нервную систему. По словам специалиста, такие препараты противопоказаны детям и подросткам, а их сочетание с другими веществами усиливает риски для здоровья.

Врачи предупреждают, что смешивание лекарственных средств с напитками может привести к тяжелым отравлениям.

Медики рекомендуют при любых признаках ухудшения состояния после приема подобных смесей обращаться за медицинской помощью и не экспериментировать с препаратами, не предназначенными для подростков.

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