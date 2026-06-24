Опасный коктейль с корвалолом: школьники нашли рискованную забаву

В России зафиксировали случаи употребления школьниками опасного коктейля с корвалолом. Подростки смешивают успокоительное с соками, газированными напитками и энергетиками. Также в такие смеси добавляют препарат от укачивания и тошноты — драмину, — пишет «Лента.ru».