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Беспрозванных заявил, что не видит массовых проблем с записью к узким специалистам-врачам

Число медиков в регионе за год выросло.

Источник: Клопс.ru

Алексей Беспрозванных считает, что в регионе нет массовой проблемы с записью к узким специалистам. Об этом губернатор заявил во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

Один из жителей пожаловался главе Калининградской области, что не может попасть к нужному врачу.

«Вашим вопросом займёмся. Обязательно поручение такое дам, чтобы с вами связались, потому что массовых таких случаев не вижу», — сказал Беспрозванных.

Губернатор отметил, что число врачей в регионе за прошлый год увеличилось. Проблемы в системе здравоохранения ещё остаются, но они решаются, добавил глава области.

В калининградском минздраве думают, как перенести открытие записи к врачам с 00:00 на более удобное время.