В Ухоловском округе Рязанской области обновили дорогу к военному мемориалу

Отметим, что в этом году по нацпроекту в Ухоловском округе также обновляют участок автомобильной дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Трасса входит в опорную сеть России и является частью Большого Рязанского кольца — важного транспортного маршрута, соединяющего несколько муниципальных округов. В рамках работ на объекте обновят дорожное покрытие и установят новые остановочные павильоны. Завершить ремонт на объекте планируется осенью.