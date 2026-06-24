В Ухоловском округе Рязанской области обновили дорогу к военному мемориалу

Ремонт участка маршрута, ведущего к мемориалу участникам Великой Отечественной войны, завершился в селе Погореловка Ухоловского округа Рязанской области. Объект привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Протяженность участка трассы, где прошел ремонт, составляет 1,4 км. В ходе работ специалисты подрядной организации полностью заменили покрытие, сделали обочины и примыкания к дороге. Для удобства местных жителей ремонт выполнили раньше срока.
Отметим, что в этом году по нацпроекту в Ухоловском округе также обновляют участок автомобильной дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Трасса входит в опорную сеть России и является частью Большого Рязанского кольца — важного транспортного маршрута, соединяющего несколько муниципальных округов. В рамках работ на объекте обновят дорожное покрытие и установят новые остановочные павильоны. Завершить ремонт на объекте планируется осенью.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.