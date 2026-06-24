Две школы на правобережье Красноярска готовятся к открытию

В Красноярске две правобережные школы готовятся к открытию в новом учебном году. У них обновили крышу, внутреннюю отделку и значимые технологические узлы. В трехэтажном здании школы № 94 (Ленинский район), построенном почти 60 лет назад на 1200 учеников, капитальный ремонт уже завершается. Обновлены все инженерные коммуникации, внутренняя отделка, кровля. Сейчас идут фасадные работы и монтаж теплового узла. Предстоит установить лифт для маломобильных учеников и посетителей. Для школы закуплено новое интерактивное, технологическое и спортивное оборудование. Школа № 78 (Свердловский район, 1989 год) на 1300 учеников готова на 74%. В трехэтажном здании также финишировали основные запланированные работы: ремонт крыши, демонтаж и стяжка полов на всех этажах. Маляры красят помещения, идет монтаж подвесных потолков, дверей, окон. Во время работ подрядчик в перегородках и полах обнаружил скрытые дефекты, которые могут повлиять на надежность здания. Для решения проблемы разработаны дополнительные технические решения — они ждут одобрения госэкспертизы. По словам руководителя главного управления образования Марины Аксеновой, эта школа также получит новое учебное и технологическое оборудование. Всего в этом году после капремонта в Красноярске откроют двери четыре школы. Также запланировано начать капремонт школ №№ 18, 85, 46, 62. Реконструкция проводится по национальному проекту «Молодежь и дети».