Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура не нашла нарушений прав работников трамвайного депо в Волгограде

Ведомство проверило сообщения в интернете о проблемах с зарплатой и переработками.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская прокуратура проверила слухи о нарушениях трудовых прав в трамвайном депо № 3. Информация появилась в интернете, и надзорное ведомство решило разобраться на месте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

Сотрудники прокуратуры лично приехали в депо и пообщались с работниками. Они проверили, как начисляют зарплату, платят ли за сверхурочную работу и соблюдают ли режим труда и отдыха водителей трамваев. Никаких нарушений не нашли.

Однако, чтобы в будущем проблем не возникало, работодателю вынесли предостережение.