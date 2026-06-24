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Суд арестовал активы экс-депутата ГД от Волгоградской области Савченко

С иском к бизнесмену, его сыну Георгию Савченко и другим ответчикам обратилась Генпрокуратура.

Бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко попал в неприятную ситуацию: суд арестовал два предприятия ГК «Европейская подшипниковая корпорация» (ЕПК).

С иском к бизнесмену, его сыну Георгию Савченко и другим ответчикам обратилась Генпрокуратура. По мнению надзорного ведомства, экс-председатель совета директоров ГК ЕПК, покинув этот пост в 2003 году в связи с избранием в Госдуму, лоббировал в парламенте интересы российских производителей подшипников, в том числе ему подконтрольных, сообщает kommersant.ru.

Ранее Кировский райсуд Волгограда по требованию прокуратуры области обратил в доход государства средства экс-депутата облдумы Станислава Короткова. Также своего имущества лишился бывший депутат облдумы Николай Чувальский.