Суд арестовал активы экс-депутата ГД от Волгоградской области Савченко

С иском к бизнесмену, его сыну Георгию Савченко и другим ответчикам обратилась Генпрокуратура. По мнению надзорного ведомства, экс-председатель совета директоров ГК ЕПК, покинув этот пост в 2003 году в связи с избранием в Госдуму, лоббировал в парламенте интересы российских производителей подшипников, в том числе ему подконтрольных, сообщает kommersant.ru.