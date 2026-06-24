Судимый красноярец с 20-летним наркостажем и без прав сел за руль под веществами и попался полиции

В декабре 2025 года сотрудники ДПС остановили автомобиль на улице Тотмина. За рулем находился мужчина, который никогда не учился в автошколе и не получал водительское удостоверение. По данным прокуратуры, больше 20 лет он состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом «зависимость от опиоидов». Также мужчина ранее был судим за покушение на сбыт наркотиков и освободился из мест лишения свободы в 2024 году.