Судимый красноярец с 20-летним наркостажем и без прав сел за руль под веществами и попался полиции

В Красноярске 47-летнего мужчину будут судить за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Прокуратура настаивает на конфискации его Toyota Allion. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В декабре 2025 года сотрудники ДПС остановили автомобиль на улице Тотмина. За рулем находился мужчина, который никогда не учился в автошколе и не получал водительское удостоверение. По данным прокуратуры, больше 20 лет он состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом «зависимость от опиоидов». Также мужчина ранее был судим за покушение на сбыт наркотиков и освободился из мест лишения свободы в 2024 году.
У водителя были признаки опьянения, в том числе неустойчивость позы и резкое изменение цвета кожи. Алкотестер показал 0,000 мг/л — алкоголя в выдыхаемом воздухе не было. После этого сотрудники ДПС предложили мужчине проехать в наркодиспансер для медицинского освидетельствования, но он отказался.
Во время следствия красноярец пояснил, что ехал за бывшей женой и маленьким сыном, которые были на дне рождения у родственников. От освидетельствования, по его словам, он отказался из-за приема медицинских препаратов и опасения получить положительный результат. Ранее суд уже привлекал мужчину за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда он получил 10 суток административного ареста.
Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинение по статье об управлении автомобилем лицом, которое ранее привлекали к ответственности за нетрезвую езду. Toyota Allion арестовали. Надзорное ведомство будет настаивать на конфискации машины в доход государства.