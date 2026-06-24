В Екатеринбурге открыли первый в России памятник Алексею Балабанову

Первый в России памятник выдающемуся режиссеру и сценаристу Алексею Балабанову торжественно открыли 16 июня в Екатеринбурге у Дворца молодежи. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«На площади у Дворца молодежи открылся памятник уральскому кинорежиссеру Алексею Балабанову. Алексей Октябринович родился в Свердловске (название города Екатеринбурга с 1924 по 1991 год. — Прим. Ред.) и начинал свой профессиональный путь именно здесь. Свердловская область всегда была и остается территорией ярких личностей, уникальных проектов. Творчество Балабанова дополнило культурный код нашего края и доказало силу уральской культуры, ее способность менять эпоху», — написал в своих социальных сетях губернатор региона Денис Паслер.
Скульптурная композиция создана по проекту победителя открытого конкурса скульптора Мейрама Баймуханова. Режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае — образе, который неоднократно появлялся в его фильмах и стал одной из узнаваемых деталей творческого мира Балабанова. Отливка памятника была выполнена в Екатеринбурге — родном городе режиссера.
Глава региона подчеркнул, что открытие памятника символично проходит в год 40-летия Свердловского рок-клуба. Алексей Балабанов был не только одним из главных летописцев уральской рок-культуры, но и человеком, благодаря которому музыка областных коллективов стала известна всей стране. Его первая режиссерская работа была посвящена истории уральского рока, а песни местных музыкантов стали важной частью атмосферы и художественного языка его фильмов.
Решение о создании памятника было принято в 2024 году на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия при главе Екатеринбурга. Торжественную церемонию сопровождала музыкальная программа с участием легенд Свердловского рок-клуба.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.