В Екатеринбурге открыли первый в России памятник Алексею Балабанову

«На площади у Дворца молодежи открылся памятник уральскому кинорежиссеру Алексею Балабанову. Алексей Октябринович родился в Свердловске (название города Екатеринбурга с 1924 по 1991 год. — Прим. Ред.) и начинал свой профессиональный путь именно здесь. Свердловская область всегда была и остается территорией ярких личностей, уникальных проектов. Творчество Балабанова дополнило культурный код нашего края и доказало силу уральской культуры, ее способность менять эпоху», — написал в своих социальных сетях губернатор региона Денис Паслер.