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В Ростове расследуют подделку меддокументов и злоупотребление полномочиями

Об этом сообщает Следком по региону.

В Ростовской области расследуют дело о фиктивных медкнижках. Под подозрение попали 41‑летняя жительница Батайска и сотрудники одного из медучреждений региона.

По данным следствия, с февраля по июль 2025 года подозреваемые оформили подложные медицинские книжки для трёх человек. В документы внесли ложные сведения о прохождении медосмотров и допуске к работе — в том числе в сферах, связанных с продуктами питания, воспитанием детей и бытовым обслуживанием. Благодаря этим бумагам люди смогли устроиться на работу.

Дело возбудили по материалам полиции. При поддержке Росгвардии прошли обыски у подозреваемой и в медучреждении. Изъяты медкнижки, техника, носители информации, печати и штампы. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают всех причастных к схеме.