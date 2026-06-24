В Ростове расследуют подделку меддокументов и злоупотребление полномочиями

В Ростовской области расследуют дело о фиктивных медкнижках. Под подозрение попали 41‑летняя жительница Батайска и сотрудники одного из медучреждений региона.
По данным следствия, с февраля по июль 2025 года подозреваемые оформили подложные медицинские книжки для трёх человек. В документы внесли ложные сведения о прохождении медосмотров и допуске к работе — в том числе в сферах, связанных с продуктами питания, воспитанием детей и бытовым обслуживанием. Благодаря этим бумагам люди смогли устроиться на работу.
Дело возбудили по материалам полиции. При поддержке Росгвардии прошли обыски у подозреваемой и в медучреждении. Изъяты медкнижки, техника, носители информации, печати и штампы. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают всех причастных к схеме.