На Дону на упрощенную систему налогообложения перешли около 10 тысяч бизнесменов

В Ростовской области в настоящее время на упрощенную систему налогообложения перешли около 10 тыс. предпринимателей. Об этом заявил в рамках открытого интервью «Ъ-Ростов» председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания региона, генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.
По словам господина Буракова, на предприятиях, которые перешли на эту систему, фиксируют рост фондов оплаты труда благодаря низкой финансовой нагрузки.
«Это значит, что какую-то часть доходов с помощью этой системы мы дополнительно вывели из “тени”. По большому счету, поступления от упрощенной системы налогообложения, как обычной, так и автоматической, в Ростовской области по первым месяцам не то что не упали, а выросли», — отметил депутат Заксобрания.
Эксперт также отметил, что во многом прогрессу способствовало антикризисное решение, которое и приняли правительство, и донской парламент.