На Дону на упрощенную систему налогообложения перешли около 10 тысяч бизнесменов

«Это значит, что какую-то часть доходов с помощью этой системы мы дополнительно вывели из “тени”. По большому счету, поступления от упрощенной системы налогообложения, как обычной, так и автоматической, в Ростовской области по первым месяцам не то что не упали, а выросли», — отметил депутат Заксобрания.