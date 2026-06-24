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Фестивали ко Дню молодежи пройдут по всей России

Концепция праздника в этом году — «Мечта. Гордость. Единство».

В субботу, 27 июня, по всей России отпразднуют День молодежи. Нижегородцев ждут яркие события в самых разных сферах. Свои проекты и программы представят молодежные движения и ведущие российские компании. Концепция праздника в этом году — «Мечта. Гордость. Единство».

В тематических зонах фестиваля гости смогут узнать о достижениях России в сферах науки, образования, технологий, культуры, творчества и предпринимательства. Желающие смогут отправить гуманитарную помощь бойцам СВО и их семьям, стать донорами или отправить заявки на грантовые конкурсы.

В Нижнем Новгороде пройдут турниры по уличному баскетболу, волейболу, настольному теннису, кроссфиту. Также состоится велопарад и соревнования по скейтбордингу, открытые тренировки по зумбе, йоге, танцам. Гости получат возможность сдать нормы ГТО.

Кроме того, для нижегородцев проведут фестиваль уличной культуры. Откроется площадка для граффити, где пройдут мастер-классы по созданию стрит-арта. Диджеи и хип-хоп исполнители сразятся в баттлах, пройдет паркур-шоу и выступления брейк-данс команд. Совместно с «Союзом писателей» будет организована поездка по Оке, где можно будет прочитать свои произведения и обсудить их.

12+

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу фестиваля «Столица закатов» на выходные.