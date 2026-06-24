Фестивали ко Дню молодежи пройдут по всей России

Кроме того, для нижегородцев проведут фестиваль уличной культуры. Откроется площадка для граффити, где пройдут мастер-классы по созданию стрит-арта. Диджеи и хип-хоп исполнители сразятся в баттлах, пройдет паркур-шоу и выступления брейк-данс команд. Совместно с «Союзом писателей» будет организована поездка по Оке, где можно будет прочитать свои произведения и обсудить их.