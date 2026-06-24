«Остаётся только надеяться»: в зоопарке рассказали о состоянии бегемотихи Мили

Миля ушла в бассейн и начала переворачиваться с боку на бок, периодически поджимая задние конечности. По наблюдениям специалистов, такое поведение может указывать на попытку стимулировать перистальтику кишечника — так же вела себя слониха Преголя, когда страдала от метеоризма и кишечной колики. Небольшое количество кала есть, но значимого улучшения не наблюдается.