Названо точное время матча за Суперкубок России в Нижнем Новгороде

Матч за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи назначено на 19:30, сообщили в пресс-службе «Спартака».
«19:30 — точное время начала матча за Суперкубок России! Игра с “Зенитом” состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. О продаже билетов на матч будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении клуба.
В Министерстве спорта Нижегородской области ранее сообщали, что продажа билетов на матч пока не началась. Реализовываться они будут только через официальный сайт Суперкубка РФС — supercup.rfs.ru. Ведомство подчеркнуло, что администрация стадиона билетами не занимается и продавать их не планирует.
Нижегородцев просят не доверять предложениям о покупке билетов на сторонних площадках и дождаться официального старта билетной программы. Дополнительная информация о продаже появится на ресурсе РФС.
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