Названо точное время матча за Суперкубок России в Нижнем Новгороде

В Министерстве спорта Нижегородской области ранее сообщали, что продажа билетов на матч пока не началась. Реализовываться они будут только через официальный сайт Суперкубка РФС — supercup.rfs.ru. Ведомство подчеркнуло, что администрация стадиона билетами не занимается и продавать их не планирует.