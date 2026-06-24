Россиянам рассказали, как преступники могут узнать данные для хищения жилья

«Если рассматривать риелторов именно как профессиональное сообщество, то судебно-следственная практика свидетельствует о необходимости законодательного регулирования обеспечения ими защиты персональных данных и иной информации, получаемой при осуществлении профессиональной деятельности, а также установление ответственности за необеспечение конфиденциальности такой имеющейся у них в ходе профессиональной деятельности информации», — сказал Бессонов в ходе сессии «Государственное регулирование риелторов: барьеры или гарантия?» в рамках ПМЮФ.