Россиянам рассказали, как преступники могут узнать данные для хищения жилья

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Преступные группы могут получать от сотрудников риелторских агентств сведения об одиноких собственниках жилья и использовать эту информацию для хищения недвижимости, заявил ректор Московской академии Следственного комитета РФ имени А. Я. Сухарева Алексей Бессонов.
«Если рассматривать риелторов именно как профессиональное сообщество, то судебно-следственная практика свидетельствует о необходимости законодательного регулирования обеспечения ими защиты персональных данных и иной информации, получаемой при осуществлении профессиональной деятельности, а также установление ответственности за необеспечение конфиденциальности такой имеющейся у них в ходе профессиональной деятельности информации», — сказал Бессонов в ходе сессии «Государственное регулирование риелторов: барьеры или гарантия?» в рамках ПМЮФ.
По его словам, сегодня уже встречаются случаи получения членами преступных групп от риелторов, не входящих в состав этих преступных групп, информации об одиноких гражданах с квартирами.
«Такую информацию члены этой организованной преступной группы использовали для совершения хищения жилой недвижимости мошенническим способом: входили в доверие к собственникам жилья, спаивали их, организовывали продажу квартир, а полученные таким образом денежные средства похищали и присваивали», — заметил Бессонов.
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