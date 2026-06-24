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Пропускной режим для бензовозов временно отменили в Москве по просьбе сетей АЗС

Целью нововведения является обеспечение бесперебойного снабжения топливом автозаправочных комплексов столичного региона.

С 23 июня на территории столицы приостанавливается действие требования об обязательном оформлении разрешительных документов на въезд и передвижение грузовых бензовозов.

Соответствующее решение принято в качестве временной меры по обращению владельцев московских и областных сетей автозаправочных станций (АЗС).

Целью нововведения является обеспечение бесперебойного снабжения топливом автозаправочных комплексов столичного региона. Согласно новым правилам, водители большегрузных топливозаправщиков могут осуществлять круглосуточный въезд в город и беспрепятственно перемещаться по всей его территории без получения специальных грузовых пропусков.

Как подчеркнули специалисты, на время действия данного послабления штрафные санкции за отсутствие пропусков в отношении водителей и владельцев бензовозов выставляться не будут. О сроках действия временного режима будет сообщено дополнительно.

В соответствии с действующим регламентом проезда грузового транспорта в Москве, для движения по территории города автомобилей разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны требуется обязательное оформление специального грузового пропуска.