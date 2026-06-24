Массовую проверку гидов и турбизнеса провели на острове Ольхон

IrkutskMedia, 24 июня. Специальная рабочая группа провели массовую проверку туристического бизнеса и гидов на острове Ольхон. Мероприятие направлено на обеспечение безопасности и нормализации жизнеобеспечения в районе. Специальная рабочая группа была создана по поручению губернатора региона Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба облправительства.
Специалисты в рамках рейда проверили деятельности гостевых домов, экскурсоводов, гидов-переводчиков, а также оценили, как соблюдаются обязательные требования при оказании туристических услуг. В проверке участвовали сотрудники агентства по туризму Приангарья совместно с территориальными органами ФНС, Росреестра, МВД по области и администрацией Ольхонского района.
«Проведение выездной проверки на острове Ольхон является важной и системной частью нашей работы по обеспечению безопасности и качества туристских услуг в Иркутской области. Совместные межведомственные рейды позволяют оперативно выявлять и устранять риски, повышать правовую и профессиональную культуру у владельцев средств размещения и экскурсоводов, а также гарантировать соблюдение налогового, земельного, миграционного законодательства. Такие мероприятия укрепляют доверие гостей и жителей региона и способствуют устойчивому развитию туристской отрасли Приангарья», — отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин.
Во время рейда сотрудники ведомств в том числе провели профилактические беседы с владельцами гостевых домов. Кроме того, отдельно было организовано взаимодействие с теми, кто еще не оформил на свою недвижимость статус «гостевой дом», акцентировано внимание на необходимости соблюдения законодательства. Также инспекторы оценивали статус и особенности деятельности объектов.
Инспекторы проверили работу экскурсоводов и гидовпереводчиков на экскурсионных точках поселка Хужир. По итогам проверки нарушений нет. Все экскурсоводы были с действующей аттестацией и обязательными идентификационными нагрудными карточками.
Кроме того, для обмена опытом агентство по туризму инициировало рабочую встречу с представителями ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». По ее итогам провели совместный межведомственный рейд в Прибайкальском нацпарке. Все проверенные транспортные средства имели действующие разрешения на въезд, а сопровождающие гиды — действующую аттестацию.
«В результате этих проверок мы видим, что участники отрасли понимают свою ответственность при работе с туристами. При этом выявлены отдельные вопросы, требующие доработки по вопросам классификации объектов и соблюдения налогового, земельного и миграционного законодательства. Инспекторский состав продолжит плановые рейды и профилактическую работу с предпринимателями для обеспечения безопасности, законности и высокого уровня сервиса, предлагаемого туристам в путешествии», — подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.