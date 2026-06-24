Массовую проверку гидов и турбизнеса провели на острове Ольхон

Во время рейда сотрудники ведомств в том числе провели профилактические беседы с владельцами гостевых домов. Кроме того, отдельно было организовано взаимодействие с теми, кто еще не оформил на свою недвижимость статус «гостевой дом», акцентировано внимание на необходимости соблюдения законодательства. Также инспекторы оценивали статус и особенности деятельности объектов.