«Дом Максимова» в центре Ростова продают за 430 миллионов рублей

В центре Ростова-на-Дону продают историческое здание — «Дом Максимова» на улице Семашко. Здание находится недалеко от Центрального рынка. Такое объявление появилось на одном из популярных сайтов с объявлениями.
Пятиэтажное здание с цокольным этажом имеет общую площадь 8,6 тысячи квадратных метров. В нем провели капитальный ремонт, сейчас оно готово к эксплуатации.
Земельный участок под зданием находится в собственности продавца. Стоимость объекта — 430 миллионов рублей.
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