На севере Красноярского края пожарным помогают более 300 лесопользователей

На севере Красноярского края к тушению лесных пожаров привлекли более 300 лесопользователей. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.
Еще одна группа специалистов из Ирбейско-Саянского, Манско-Уярского и Казачинско-Пировского округов прибыла в Енисейск. Оттуда их доставят к очагам возгораний. Лесопользователи работают на кромках пожаров вместе с профессиональными пожарными. Также они участвуют в профилактической работе в округах, где из-за режима ЧС действуют строгие запреты. Специалисты патрулируют территории и напоминают жителям о правилах пожарной безопасности.
«Сейчас важно объединить усилия, чтобы остановить распространение огня на севере края, где обстановка сложная. В условиях аномальной жары и отсутствия дождей главная задача не допустить новых возгораний на всей остальной территории региона», — сказал первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков.
Жителям края напоминают, что в условиях режима ЧС запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор. Нарушителям грозят штрафы до 60 тыс. рублей для физических лиц и до нескольких миллионов рублей для юридических. Кроме того, виновные должны будут возместить причиненный ущерб. В министерстве напомнили, что нарушитель, устроивший пожар на Есауловской петле, уже оплатил ущерб и затраты на тушение на сумму около 2 млн рублей.
При обнаружении пожара в лесу нужно звонить на прямую линию лесной охраны по номеру 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).