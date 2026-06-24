На севере Красноярского края пожарным помогают более 300 лесопользователей

Жителям края напоминают, что в условиях режима ЧС запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор. Нарушителям грозят штрафы до 60 тыс. рублей для физических лиц и до нескольких миллионов рублей для юридических. Кроме того, виновные должны будут возместить причиненный ущерб. В министерстве напомнили, что нарушитель, устроивший пожар на Есауловской петле, уже оплатил ущерб и затраты на тушение на сумму около 2 млн рублей.