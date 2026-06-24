В России создали миниатюрный биосенсор для ранней диагностики рака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Биосенсор, размером всего 11 на 35 мм, обнаруживает биомаркеры даже при низкой концентрации и не требует сложного оборудования. Это делает его пригодным для использования в обычных лабораториях.
Для анализа кровь пропускают через биосенсор. Внутри микродатчики определяют молекулы, показывающие на возможную онкологию. Главное достижение биосенсора очень хорошая чувствительность, позволяющая выявлять онкологическую патологию очень рано.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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