ГД приняла в I чтении проект о праве добровольцев на дополнительный отпуск

«Это важный и своевременный закон. Он восстанавливает справедливость в отношении людей, которые по зову сердца пошли защищать страну. У них, как и у военнослужащих, есть семьи, близкие, и в трудную минуту они должны иметь возможность быть рядом с ними», — сказал депутат Госдумы Игорь Игошин журналистам.