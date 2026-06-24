Движение фур на МКАД в Минске ограничат

Ливанович напомнил, что ПДД разрешают автомобилям с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн перестраиваться в другие полосы левее второй полосы только для объезда препятствия, поворота налево или разворота, а также для остановки и стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением.
Это касается и фур, и тракторов, и различной спецтехники.
То есть фактически на МКАД крупногабаритный транспорт в большинстве случаев должен ехать по второй и первой полосам. На практике так происходит не всегда.
Изучив то, как организовано движение в Минске, ГАИ предложила запретить движение транспорта (кроме первой полосы) с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн на следующих прямых участках внешнего кольца: от улицы Кижеватова до улицы Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей.
Дорожная милиция будет использовать республиканскую систему мониторинга безопасности, чтобы отслеживать, есть ли фуры в третьей полосе на МКАД в целом.