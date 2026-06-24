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Движение фур на МКАД в Минске ограничат

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Движение грузовых автомобилей с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн по некоторым участкам МКАД запретят (за исключением первой полосы), сообщил замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович на заседании столичной комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Ливанович напомнил, что ПДД разрешают автомобилям с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн перестраиваться в другие полосы левее второй полосы только для объезда препятствия, поворота налево или разворота, а также для остановки и стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением.

Это касается и фур, и тракторов, и различной спецтехники.

То есть фактически на МКАД крупногабаритный транспорт в большинстве случаев должен ехать по второй и первой полосам. На практике так происходит не всегда.

Изучив то, как организовано движение в Минске, ГАИ предложила запретить движение транспорта (кроме первой полосы) с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн на следующих прямых участках внешнего кольца: от улицы Кижеватова до улицы Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей.

Дорожная милиция будет использовать республиканскую систему мониторинга безопасности, чтобы отслеживать, есть ли фуры в третьей полосе на МКАД в целом.