Движение фур на МКАД в Минске ограничат

Ливанович напомнил, что ПДД разрешают автомобилям с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн перестраиваться в другие полосы левее второй полосы только для объезда препятствия, поворота налево или разворота, а также для остановки и стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением.