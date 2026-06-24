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На выборы в Госдуму по нижегородским округам выдвинулся первый кандидат

Первый кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму IX созыва в Нижегородской области. По данным ЦИК, им стал временно не работающий Алексей Михайлов 1984 года рождения, он идет самовыдвиженцем по округу № 131 (Нижегородский).

Первый кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму IX созыва в Нижегородской области. По данным ЦИК, им стал временно не работающий Алексей Михайлов 1984 года рождения, он идет самовыдвиженцем по округу № 131 (Нижегородский).

Местом рождения кандидата указана деревня Анатаксы Канашского района Чувашии, жительства — село Крутец Бутурлинского округа Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», нумерация нижегородских одномандатных округов в Госдуме IX созыва поменяется: сейчас на Нижегородскую область приходятся округа №№ 129−133, а будут №№ 131−135.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года.