Расходы бюджета на метро в Нижнем Новгороде увеличили на 21,7 млрд рублей

Он напомнил, что за счет межбюджетных трансфертов более 20 млрд руб. выделяют на строительство новых станций метро. С учетом всех правок на эти цели в 2026/27 годах выделят еще 21,7 млрд руб., из них 14 млрд — в 2027 году.