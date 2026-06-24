Велопарад в Оренбурге собрал около 3 тысяч участников

Всемирный день велосипедиста отметили в Оренбурге в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России» 6 июня. В рамках мероприятия прошли велогонка и велопарад, объединившие в целом около 3 тыс. жителей, сообщили в Министерстве спорта Оренбургской области.
Массовая велосипедная гонка состоялась на территории спорткомплекса «Оренбург». В соревнованиях на 400 м, 1, 2,5 и 10 км приняли участие 300 человек. Победители были награждены медалями, грамотами и ценными призами от партнеров.
После гонки был организован парад, среди участников которого разыграли три велосипеда. Парадный заезд на 10 км проложили по улицам Новой, Терешковой и Рокоссовского в Оренбурге.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.