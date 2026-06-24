«Зачем вам столько?» Мать-героиня воспитала 13 детей и мечтает о 14-ом

Её судьба могла бы стать сюжетом для глянцевого журнала или фильма об успехе. Ирина Пащенко из Таганрога работала в столице, где создавала одежду для звёзд эстрады в мастерской Валентина Юдашкина. У неё были все шансы построить успешную карьеру в индустрии высокой моды. Однако однажды она приняла решение, которое общество не всегда воспринимает однозначно. Сегодня Ирина — мать 13 детей. Двое из них — особенные, требующие круглосуточной заботы и любви. Недавно стало известно, что многодетная таганроженка удостоена высшей государственной награды — звания «Мать-героиня». Для кого-то это просто красивая строчка в биографии, но для Ирины — признание её невидимого, титанического труда. И это стало для неё особенно важным. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Софиты и гламур.
Выходя на улицу с коляской или в интересном положении, Ирина не раз ловила на себе косые взгляды с немыми вопросами. Иногда ей чуть ли не в глаза говорили: «Не умеете предохраняться? Зачем вам столько детей?».
«Было и такое, что за новые беременности меня ругали в женской консультации», — вспоминает многодетная мама.
Но в этой истории нет места случайностям. У Ирины есть железный аргумент, который закрывает тему «непланируемых» беременностей раз и навсегда.
«У меня сестра — гинеколог, поэтому я даже лучше многих знаю, как всё происходит. Каждая беременность была осознанной», — твердо говорит она.
Чтобы понять масштаб выбора Ирины, нужно заглянуть в её прошлое. До замужества, в 29 лет, она жила в Москве, работала у Валентина Юдашкина. Кстати, её путь в мир высокой моды начался как в романтичном фильме, какие обычно смотришь и думаешь: «Так не бывает». Дончанка тоже поначалу не верила, что с ней действительно такое произошло. Даже знакомым не рассказывала, чтобы не подумали, что сочиняет.
«Я была с братом в больнице в Москве. Решила посмотреть, что там в магазине у Юдашкина. Я обожала его творения. Приехала в Москву в юбке, которую сама вышивала, с такой же сумочкой. Пришла в магазин и чуть ли не нос к носу стукнулась в Валентином Абрамовичем. Он был не один — с Филипом Киркоровым! Я думала, я во сне!» — вспоминает Ирина.
На этом чудеса не закончились. Увидев девушку в вышитом наряде, сотрудники решили, что она пришла устраиваться на работу. Попросили документы, проводили в мастерскую и дали пробное задание. Ирина справилась.
«Я, поначалу растерялась, а потом, конечно, призналась, что пришла просто посмотреть, а не на работу, попросила время, чтобы подумать. Мне дали контакты для связи и, спустя некоторое время, я вернулась в столицу», — предаётся воспоминаниям наша героиня.
Её приняли в штат и понеслось: Ирина вышивала наряды для «Евровидения», создавала узоры для костюмов, в которых на сцене блистали Филипп Киркоров, Анжелика Агурбаш, Зара и другие звёзды шоу-бизнеса. Она бывала на модных показах, видела первых лиц государства, общалась с зарубежными знаменитостями. Мир гламура лежал у её ног. «Там было головокружительное состояние. Я видела, как живут “звёзды”. Но знаете, они такие же люди. Так же жалуются на жизнь, что денег нет, торгуются, экономят. А главное — я увидела, что в этом мире все думают о карьере. У многих моих коллег, друзей не было детей. Сейчас они повзрослели, и теперь очень хотят, но время ушло», — размышляет Ирина. Ирину часто приглашали на различные «тусовки», но она на них не ходила, ведь в Таганроге её ждал жених Дмитрий. На тот момент она была вместе с ним уже несколько лет. В итоге таганроженка поняла для себя простую истину: блеск софитов никогда не заменит тепла семейного очага. Она выбрала любовь, а вслед за любовью пришли дети. Ирина признается, что вышивка — это её страсть с детства. Она занимала первые места в конкурсах по Ростовской области. И даже сейчас, спустя годы, она не может оставить это ремесло. Недавно она помогла устроиться в мастерскую своей младшей сестре, которой сейчас 46 лет.
«Сестра всю жизнь мечтала быть многодетной, но так и не вышла замуж. Зато теперь она работает у Юдашкина. А я к ней приезжаю, помогаю. Вышивку невозможно забыть, невозможно оставить. Если я вижу вещь, я уже образно вышиваю на ней. У меня всё вышито: постельное бельё, детские вещи», — делится Ирина.
Она рассказала, что сейчас мастерской руководит дочь модельера Галина. Старый штат художников и мастеров сохранился, недавно у них прошёл успешный показ. Ирина до сих пор общается с коллективом и с теплотой вспоминает ту атмосферу, где кипела творческая жизнь.
«Это очень ответственная работа, потому что из-за тебя невеста может остаться без свадебного платья, или концерт не состоится», — подчёркивает Ирина.
«Мы их буквально вымаливали».
Наша собеседница сама из многодетной семьи: три сестры и три брата, а у прадеда её мужа было 12 детей.
Физиологически Ирине было невероятно тяжело вынашивать детей. Беременности шли одна за другой, с разницей всего в десять месяцев. «Каждый ребёнок мне дался непросто. У меня была физиологически проблема их доносить. Были угрозы выкидышей. Мы с мужем буквально вымаливали каждого малыша. Я одна бы не смогла, но муж всегда поддерживал. Когда я лежала на сохранении, он не давал мне даже пальцем пошевелить, не то что по дому что-то делать», — рассказывает женщина. Двойня — мальчик и девочка — родилась недоношенной. Сегодня особенным детям Ирины 11 лет. Родители кормят их с ложечки, а старшие дети окружают братьев и сестру заботой. В семье Пащенко должно было быть 14 детей. Но в апреле 2020 года, в самом начале пандемии коронавируса, случилась непоправимое горе. Маленькая дочка, которой было всего два с половиной месяца, ушла из жизни из-за тяжёлой пневмонии.
Философия большой семьи.
Долгие годы семья Пащенко жила в обычной трёхкомнатной квартире вместе с родителями мужа, но благодаря федеральной программе в 2016 году смогли приобрести просторный частный дом.
Ирина — строгая, но невероятно любящая мать. В их доме нет места вседозволенности, но есть фундамент из абсолютного доверия и честности. «Мы учим детей, что чужое брать нельзя. Муж, например, постоянно находит кошельки, телефоны, деньги. Мы всегда возвращаем. Дети это видят. Или в школе: если ребёнок принёс чужой карандаш, я заставлю вернуть», — объясняет Ирина.
В семье нет кредитов и долгов.
«Мы живём не в нищете, у детей всё есть. Они сыты, одеты и живут в любви. Я никогда не возьму себе лишнюю конфету, если её можно отдать ребёнку. А они, глядя на это, сами начинают меня угощать», — рассказывает Ирина. Огромную роль в воспитании детей она отводит учителям и музыкальной школе.
«Учителя вносят огромный вклад в характер и развитие детей. Мы всегда на стороне учителей, воспитываем детей так, чтобы они не смели ослушаться. Потому что мы дома одно видим, а в школе дети другие», — делится наша собеседница. Ирине сейчас 48 лет, её старшему сыну 19, младшему — всего 4 года. Несмотря на все трудности, Ирина признается, что всё ещё готова к пополнению.
«Я недавно была у гинеколога, физически ещё могу забеременеть. Я бы очень хотела, честно вам скажу. Дети — это всё», — говорит она. Звание «Матери-героини», присвоенное ей указом главы государства, — не просто медаль. Это признание того, что женщина, имевшая все шансы стать частью богемы, осознанно выбрала роль хранительницы жизни. «Я хочу, чтобы, когда они вырастут и уйдут от нас, они вспоминали нас с любовью. Чтобы говорили: “У нас дома было хорошо, мама и папа нас любили”. И я делаю для этого всё», — тихо, но невероятно твердо говорит Ирина. Ирина Пащенко доказала: настоящий блеск — это не стразы на подиумном платье, а свет в окнах дома, где всегда ждут и любят.