Минлесхоз Мордовии проиграл суды с РФЯЦ-ВНИИЭФ по детскому лагерю

Однако РФЯЦ-ВНИИЭФ доказал, что лесные участки получил в бессрочное пользование еще по законам СССР в 1966 году, а затем в 90-х годах подтвердил свое право на получение 11,4 га земель гослесфонда под строительство пионерского лагеря и базы отдыха трудящихся. Мордовские власти за последние годы подавали несколько исков к РФЯЦ-ВНИИЭФ, оспаривая его права на территорию, но получили судебные отказы.