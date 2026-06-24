Пенсионеров пытались развести на 1,5 млн: в Шарыпове поймали курьера мошенников с поличным

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/ В Шарыпове полицейские задержали 36-летнего жителя Ставропольского края, который, по версии следствия, должен был забрать у пожилых супругов 1,5 млн рублей для мошенников.
В полицию обратилась супружеская пара. Пенсионеры рассказали, что аферисты пытаются завладеть их сбережениями.
По данным МВД, сначала 74-летней женщине позвонила неизвестная и предложила записаться в пенсионный фонд для перерасчета трудового стажа. Для оформления «электронного талона» она попросила назвать код из СМС.
После этого женщине начали звонить лжесотрудники госструктур. Они убедили ее, что деньги, счета и недвижимость супругов якобы оказались под угрозой из-за доверенности, оформленной на иностранную гражданку.
Чтобы «спасти» накопления, пенсионеров заставили снять 1,5 млн рублей и передать их «курьеру силовых ведомств». Супруги вовремя распознали обман и обратились в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали курьера во время передачи денег. Мужчина признался, что нашел криминальную подработку в мессенджере.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.