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Пенсионеров пытались развести на 1,5 млн: в Шарыпове поймали курьера мошенников с поличным

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/ В Шарыпове полицейские задержали 36-летнего жителя Ставропольского края, который, по версии следствия, должен был забрать у пожилых супругов 1,5 млн рублей для мошенников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/ В Шарыпове полицейские задержали 36-летнего жителя Ставропольского края, который, по версии следствия, должен был забрать у пожилых супругов 1,5 млн рублей для мошенников.

В полицию обратилась супружеская пара. Пенсионеры рассказали, что аферисты пытаются завладеть их сбережениями.

По данным МВД, сначала 74-летней женщине позвонила неизвестная и предложила записаться в пенсионный фонд для перерасчета трудового стажа. Для оформления «электронного талона» она попросила назвать код из СМС.

После этого женщине начали звонить лжесотрудники госструктур. Они убедили ее, что деньги, счета и недвижимость супругов якобы оказались под угрозой из-за доверенности, оформленной на иностранную гражданку.

Чтобы «спасти» накопления, пенсионеров заставили снять 1,5 млн рублей и передать их «курьеру силовых ведомств». Супруги вовремя распознали обман и обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали курьера во время передачи денег. Мужчина признался, что нашел криминальную подработку в мессенджере.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.