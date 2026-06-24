Мать-героиня воспитала 13 детей и мечтает о 14-ом

«Там было головокружительное состояние. Я видела, как живут “звёзды”. Но знаете, они такие же люди. Так же жалуются на жизнь, что денег нет, торгуются, экономят. А главное — я увидела, что в этом мире все думают о карьере. У многих моих коллег, друзей не было детей. Сейчас они повзрослели, и теперь очень хотят, но время ушло», — размышляет Ирина. Ирину часто приглашали на различные «тусовки», но она на них не ходила, ведь в Таганроге её ждал жених Дмитрий. На тот момент она была вместе с ним уже несколько лет. В итоге таганроженка поняла для себя простую истину: блеск софитов никогда не заменит тепла семейного очага. Она выбрала любовь, а вслед за любовью пришли дети.