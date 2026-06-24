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В Волжском дотла сгорела пассажирская маршрутка

Сегодня, 24 июня, в городе Волжском Волгоградской области дотла сгорел пассажирский микроавтобус.

Сегодня, 24 июня, в городе Волжском Волгоградской области дотла сгорел пассажирский микроавтобус. По словам очевидцев, возгорание началось внезапно, когда маршрутка с пассажирами проехала перекресток ул. Мира и ул. Оломоуцкой и находилась вблизи детской поликлиники № 2.

— Всех пассажиров успели эвакуировать. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако машина выгорела полностью, — сообщают местные паблики.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:57 мск. Возгорание удалось потушить за 12 минут — в 12:09 мск. Причины случившегося устанавливаются.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неполадок в двигателе.

Фото: Волгоград / МАКС.

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