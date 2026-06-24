Претензии газовиков к железногорской «Гортеплосети» дошли почти до 500 млн рублей

Это не первый спор между сторонами за последнее время. В мае ООО «Газпром межрегионгаз Курск» обратилось в арбитраж с иском к муниципальному предприятию на 224,8 млн руб. Спор по этому делу продолжается, заседание назначено на 13 августа. Всего в суде — три дела суммой 477,8 млн руб.