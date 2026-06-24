В России отмечается Международный день вожатого

Международный день вожатого отмечают в России сегодня, 24 июня. С праздником всех причастных поздравили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщили в Минпросвещения России.
«“Вожатый” — слово исконно русское, от глагола “водить”. И это не случайно: ведь вы проводники, которые указывают детям верный путь и прививают настоящие ценности — трудолюбие и справедливость, взаимопомощь и милосердие. Вы учите ребят дружить, работать в команде и наполняете положительными эмоциями. На вас огромная ответственность, и в нынешних условиях ваш труд особенно важен и в вопросах безопасности детей. Благодарю каждого за вовлеченность и неравнодушие! Пусть ваши улыбки и забота навсегда останутся в сердцах ребят», — заявил вице-премьер.
В детских центрах, региональных и пришкольных лагерях в честь праздника организованы тематические флешмобы, мастер-классы, лекции. Центральным событием станет тематическая комплексная программа «Министерство летних дел», направленная на знакомство ребят с деятельностью вожатых и формирование представления о значимости их роли.
«Этим летом тысячи вожатых по всей стране работают в лагерях, чтобы миллионы ребят провели каникулы ярко, интересно и с пользой. Вы не просто организуете игры и конкурсы — вы становитесь для детей старшими друзьями, наставниками, примером. Сегодня профессия вожатого становится все более уважаемой и желанной. Формируется единая система подготовки вожатых, проходят конкурсы “Лига вожатых” и “Лучший вожатый России” — для тех, кто хочет расти и развиваться. Сформирована флагманская команда вожатых — Вожатский отряд “Россия”. Дорогие вожатые, спасибо вам за каждую смену, за каждый отряд, за каждое зажженное сердце», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В преддверии профессионального праздника завершилась заявочная кампания второго Всероссийского конкурса «Лучший вожатый России». В этом году в него вошли две номинации: «Вожатые субъектов Российской Федерации» и «Вожатые федеральных детских центров». Было получено более 230 заявок.
Кроме того, в этом году на базе Московского педагогического государственного университета функционирует Федеральный координационный центр по подготовке вожатских кадров. В ведение центра входят вопросы формирования единой системы подготовки и сопровождения вожатых, обучения педагогического состава, профессиональные конкурсы, издание профильных методических пособий.
Отметим, что в 2026 году на сайте вожатый.рф сформирован перечень организаций, осуществляющих подготовку вожатых в соответствии с рекомендациями ведомства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.