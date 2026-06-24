В России отмечается Международный день вожатого

«Этим летом тысячи вожатых по всей стране работают в лагерях, чтобы миллионы ребят провели каникулы ярко, интересно и с пользой. Вы не просто организуете игры и конкурсы — вы становитесь для детей старшими друзьями, наставниками, примером. Сегодня профессия вожатого становится все более уважаемой и желанной. Формируется единая система подготовки вожатых, проходят конкурсы “Лига вожатых” и “Лучший вожатый России” — для тех, кто хочет расти и развиваться. Сформирована флагманская команда вожатых — Вожатский отряд “Россия”. Дорогие вожатые, спасибо вам за каждую смену, за каждый отряд, за каждое зажженное сердце», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.