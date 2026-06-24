Многодетные семьи: как получить вычет по налогам на имущество

Государство предусмотрело для многодетных семей целый ряд мер поддержки, от пособий и материнского капитала до льгот по ипотеке и компенсации расходов на детский сад. Однако одна из самых существенных и при этом часто упускаемых из виду возможностей — это налоговые вычеты на недвижимость и землю. Речь идет не о возврате НДФЛ, а о прямом уменьшении суммы имущественного налога, который вы платите как собственник. Как многодетной семье получить вычет по налогам на имущество в 2026 году — читайте в справке aif.ru.