Многодетные семьи: как получить вычет по налогам на имущество

Государство предусмотрело для многодетных семей целый ряд мер поддержки, от пособий и материнского капитала до льгот по ипотеке и компенсации расходов на детский сад. Однако одна из самых существенных и при этом часто упускаемых из виду возможностей — это налоговые вычеты на недвижимость и землю. Речь идет не о возврате НДФЛ, а о прямом уменьшении суммы имущественного налога, который вы платите как собственник. Как многодетной семье получить вычет по налогам на имущество в 2026 году — читайте в справке aif.ru.
Какие семьи имеют право на льготу?
Статус многодетной семьи для получения вычета определяется по федеральному законодательству. Право на льготу имеют родители (усыновители) с тремя и более детьми. Ключевое условие: дети должны быть несовершеннолетними. Исключение сделано для учащихся очной формы обучения (колледжи, вузы), в этом случае возрастной порог повышается до 23 лет.
Какие объекты не облагаются налогом?
Налоговый кодекс закрепляет два уровня вычетов для многодетных семей:
- Налог на имущество физических лиц (квартиры и дома). Сначала применяется стандартный вычет, который действует для всех собственников: 50 кв. м площади — для жилого дома; 20 кв. м — для квартиры. Для многодетных семей к этому добавляется дополнительный вычет на каждого ребенка: 5 кв. м — от площади квартиры; 7 кв. м — от площади жилого дома.
Пример расчета. У вас квартира площадью 70 кв. м и трое детей. Сначала вычитаем стандартные 20 кв. м (70 — 20 = 50). Затем добавляем детский вычет: 5 кв. м x 3 = 15 кв. м. В итоге налог начисляется только на 35 кв. м (70 — 20 — 15). Если после всех вычетов налоговая база становится отрицательной, налог не платится вовсе.
- Земельный налог. Налоговая база по земельному участку в собственности или постоянном пользовании уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. м (то есть 6 соток) независимо от количества детей. Если участок меньше 6 соток, земельный налог платить не нужно.
Как и когда предоставляется вычет для многодетных?
Для многодетных семей действует проактивный (беззаявительный) порядок. Это значит, что специально идти в налоговую и писать заявление чаще всего не нужно.
Налоговые органы получают информацию о вашем статусе автоматически в рамках ежегодного межведомственного обмена с органами соцзащиты и Социальным фондом России. На основании этих данных вычет применяется в отношении одного объекта каждого вида (например, одна квартира и один дом).
Что делать, чтобы льгота для многодетных точно была учтена?
- Проверьте уведомление. Когда получите налоговое уведомление, обратите внимание на графы с расчетом. В нем должна быть отражена сумма вычета (указаны метры, исключенные из налогообложения).
- Зайдите в Личный кабинет. На сайте ФНС в разделе «Профиль» — «Сведения» — «Льготы» можно увидеть, какие льготы к вам применены.
- Автоматический выбор объекта. Если у вас несколько квартир или домов, а вы не подали уведомление о выборе конкретного объекта, налоговая автоматически применит вычет к тому объекту, по которому сумма налога максимальна.
- Если вы хотите, чтобы вычет был применен к другому объекту (не к самому дорогому), необходимо подать уведомление в любую налоговую инспекцию, это можно сделать онлайн, лично или через МФЦ.
Муниципальные власти и власти субъектов РФ могут устанавливать дополнительные льготы: например, полностью освобождать многодетные семьи от уплаты налога на имущество или уменьшать ставки по транспортному налогу. Актуальный перечень льгот для вашего региона можно узнать с помощью сервиса на официальном сайте ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».