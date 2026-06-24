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В начале июля во всех медучреждениях Калининградской области проведут встречи пациентов с главными врачами

Приёмы организуют 2 и 3 июля с 14:00 до 18:00.

В начале июля во всех медучреждениях Калининградской области проведут встречи пациентов с главными врачами. Приёмы организуют 2 и 3 июля с 14:00 до 18:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители области смогут задать руководителям вопросы о качестве и доступности медицинской помощи. Такие встречи с главными врачами уже проводили в марте.

Записаться на приём можно через сайт регионального Минздрава по ссылке. После заполнения формы поступит звонок от специалиста, который подтвердит визит и время приёма.

«Это прямой и открытый диалог руководителей учреждений с жителями, которые обращаются за медицинской помощью. В прошлый раз мы увидели много желающих, поэтому в этот раз решили провести приём в течение двух дней», — отметил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев.

О планах проводить встречи пациентов с главврачами в Калининградской области сообщали в начале 2025 года. Мероприятия хотели организовывать каждый второй вторник месяца.

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