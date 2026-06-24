В начале июля во всех медучреждениях Калининградской области проведут встречи пациентов с главными врачами

«Это прямой и открытый диалог руководителей учреждений с жителями, которые обращаются за медицинской помощью. В прошлый раз мы увидели много желающих, поэтому в этот раз решили провести приём в течение двух дней», — отметил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев.