В схеме автобусного маршрута № 517 «Воронеж — Анна» появится новая остановка

Напомним, что каждый день из Воронежа по этому маршруту отправляются два автобуса (с автовокзала на Московском проспекте) — в 11:00 и 12:10. Кроме того, в понедельник, вторник, пятницу и субботу добавляется еще один рейс — в 9:00.