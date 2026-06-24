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В схеме автобусного маршрута № 517 «Воронеж — Анна» появится новая остановка

Теперь подсаживаться в автобус смогут жители Нащекинских выселок.

Источник: Комсомольская правда

В схему межмуниципального автобусного маршрута, связывающего Воронеж с поселком Анна, добавят новую остановку. Об этом 24 июня, сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта.

Речь идет про маршрут № 517 «Воронеж — Анна». Теперь в автобус смогу подсаживаться жители поселка Нащекинские выселки Панинского района. На территории населенного пункта появится одноименная остановка.

Напомним, что каждый день из Воронежа по этому маршруту отправляются два автобуса (с автовокзала на Московском проспекте) — в 11:00 и 12:10. Кроме того, в понедельник, вторник, пятницу и субботу добавляется еще один рейс — в 9:00.

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