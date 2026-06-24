Консолидированный бюджет Прикамья исполнен на 38,5%

Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2026 года. На 1 июня, согласно документу, доходы составили 132,7 млрд руб., что соответствует 38,5% от плана на год (345,1 млрд руб.). Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10,1%.