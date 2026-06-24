В Санкт-Петербурге обновили участок Петербургского шоссе

В ходе обновления проезжей части специалисты сняли старый асфальт, обустроили выравнивающий и верхний слои покрытия. Кроме того, там привели в порядок люки колодцев и нанесли разметку. Всего подрядная организация уложила на Петербургском шоссе более 70 тыс. кв. м нового покрытия на проезжей части.