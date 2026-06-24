В Санкт-Петербурге обновили участок Петербургского шоссе

Ремонт участка Петербургского шоссе завершили в Пушкинском районе Северной столицы. Работы на отрезке от Витебского проспекта до Пулковского шоссе протяженностью 4 км проводились по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В ходе обновления проезжей части специалисты сняли старый асфальт, обустроили выравнивающий и верхний слои покрытия. Кроме того, там привели в порядок люки колодцев и нанесли разметку. Всего подрядная организация уложила на Петербургском шоссе более 70 тыс. кв. м нового покрытия на проезжей части.
Петербургское шоссе является важной транспортной артерией юга города и входит в опорную сеть дорог России. Магистраль соединяет город Пушкин с Санкт-Петербургом, а также ведет к ряду значимых объектов, среди них — конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» и главная Пулковская астрономическая обсерватория РАН.
Напомним, что в 2025 году проводился ремонт двухкилометрового участка Петербургского шоссе от Витебского проспекта до Октябрьского бульвара. Дорожники уложили два слоя нового асфальтобетона на площади 65 тыс. кв. м проезжей части и тротуаров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.